Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı!

Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında yalnızca 3 puan kaybetmeyen Galatasaray, başarılı kalecisi Fernando Muslera'yı ve Andone'yi de kaybetti. Yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye götürülen Muslera'nın ayağında kırık tespit edilirken uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Andone'nin de sezonu kapattığı gelen bilgiler arasında. Yaşanan bu talihsiz sakatlık sonrası taraflı tarafsız bir çok futbolsever Muslera için paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

15 Haziran 2020 Pazartesi 11:32
Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray kabus gibi bir akşam yaşadı.

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Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı!

Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup olmasının yanında başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Uruguaylı file bekçisinin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı!

Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 5 ile 8 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı!

Öte yandan mücadelede Florin Andone'de ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapattığı öğrenildi.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı!

Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." denildi.

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