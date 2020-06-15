Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyayı salladı!
Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında yalnızca 3 puan kaybetmeyen Galatasaray, başarılı kalecisi Fernando Muslera'yı ve Andone'yi de kaybetti. Yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye götürülen Muslera'nın ayağında kırık tespit edilirken uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Andone'nin de sezonu kapattığı gelen bilgiler arasında. Yaşanan bu talihsiz sakatlık sonrası taraflı tarafsız bir çok futbolsever Muslera için paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...
Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." denildi.