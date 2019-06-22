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Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi
Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Deniz Türüç transferinde Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe devreye girmiş, Galatasaray 3 milyon Euro karşılığında milli futbolcu için Kayserispor'la anlaşma sağlamıştı. Bu sefer sarı-kırmızılılar fenerbahçe'nin uzun süredir talip olduğu yıldız futbolcu için devreye girdi. Galatasaray, sarı-lacivertli takımın yaptığı teklifin 500 bin Euro fazlasını teklif etti. İşte detaylar...
22 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
Güncelleme: 22.06.2019 12:38
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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat sürdürmeye devam ediyor.
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Her iki takımda gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için büyük çaba sarf ediyor.
Ezeli rakipler sahada geçen hırçın futbolunu tarzını bu kez saha dışına da taşıdı.
Daha önce Fenerbahçe, Galatasaray'ın tramsfer etmek istediği Deniz Türüç için devreye girmiş fakat mutlu sona sarı-kırmızılılar ulaşmıştı.
Bu kez Galatasaray, sarı-lacivertli takımın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için devreye girdi.