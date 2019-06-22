Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi

Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi

Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Deniz Türüç transferinde Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe devreye girmiş, Galatasaray 3 milyon Euro karşılığında milli futbolcu için Kayserispor'la anlaşma sağlamıştı. Bu sefer sarı-kırmızılılar fenerbahçe'nin uzun süredir talip olduğu yıldız futbolcu için devreye girdi. Galatasaray, sarı-lacivertli takımın yaptığı teklifin 500 bin Euro fazlasını teklif etti. İşte detaylar...
22 Haziran 2019 Cumartesi 12:32 Güncelleme: 22.06.2019 12:38
Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat sürdürmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi

Her iki takımda gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için büyük çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi

Ezeli rakipler sahada geçen hırçın futbolunu tarzını bu kez saha dışına da taşıdı.

Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi

Daha önce Fenerbahçe, Galatasaray'ın tramsfer etmek istediği Deniz Türüç için devreye girmiş fakat mutlu sona sarı-kırmızılılar ulaşmıştı.

Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi

Bu kez Galatasaray, sarı-lacivertli takımın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için devreye girdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN