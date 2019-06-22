Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi

Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Deniz Türüç transferinde Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe devreye girmiş, Galatasaray 3 milyon Euro karşılığında milli futbolcu için Kayserispor'la anlaşma sağlamıştı. Bu sefer sarı-kırmızılılar fenerbahçe'nin uzun süredir talip olduğu yıldız futbolcu için devreye girdi. Galatasaray, sarı-lacivertli takımın yaptığı teklifin 500 bin Euro fazlasını teklif etti. İşte detaylar...

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:32 Güncelleme: 22.06.2019 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





