Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Mathieu Valbuena'nın Galatasaray'la temasa geçtiği iddia edildi.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 00:18:12
Güncelleme: 00:19:10
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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a haber yolladı
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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediği belirtilen Mathieu Valbuena'nın gözü Galatasaray'da...
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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a haber yolladı
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Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı kriz ve Belhanda ile devre arasında yolların ayrılacağı iddialarının ayyuka çıktığı ortamda Fransız oyuncunun, menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ileri sürüldü.