Fenerbahçeli yıldız Galatasaraya haber yolladı - Galeri - Fotomaç
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a haber yolladı

    Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Mathieu Valbuena'nın Galatasaray'la temasa geçtiği iddia edildi.
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 00:18:12 Güncelleme: 00:19:10
    Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a haber yolladı
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    Fenerbahçeli yıldız Galatasaraya haber yolladı

    Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediği belirtilen Mathieu Valbuena'nın gözü Galatasaray'da...

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    Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a haber yolladı
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    • 10
    Fenerbahçeli yıldız Galatasaraya haber yolladı

    Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı kriz ve Belhanda ile devre arasında yolların ayrılacağı iddialarının ayyuka çıktığı ortamda Fransız oyuncunun, menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ileri sürüldü.

    Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a haber yolladı
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    • 10
    Fenerbahçeli yıldız Galatasaraya haber yolladı

    Menajer Jean-Pierre Bernes'in Galatasaraylı yöneticilere, "Mathieu Valbuena, sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır" mesajı gönderdi.

    Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a haber yolladı
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    Fenerbahçeli yıldız Galatasaraya haber yolladı

    34 yaşındaki Valbuena için Terim'in çok hevesli olmadığı ama karşılıklı bir fesih durumunda bir sürpriz yaşanabileceği konuşuluyor.

    Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a haber yolladı
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    Fenerbahçeli yıldız Galatasaraya haber yolladı

    YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
    Fatih Terim, yaz transfer döneminde büyük takımların kendi arasında oyuncu değişimine açık olması gerektiğini söylemişti.

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