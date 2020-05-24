Corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor duruma düşen kulüpler, yeni transfer döneminde genç ve bonservisi düşük isimlere yöneliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de henüz adı duyulmamış ancak potansiyelli isimleri listelerine ekliyor. İki kulübün de transferi için uğraştığı isme Avrupa'dan talipler çıktı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)