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24 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu! Paylaşılamıyor

Corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor duruma düşen kulüpler, yeni transfer döneminde genç ve bonservisi düşük isimlere yöneliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de henüz adı duyulmamış ancak potansiyelli isimleri listelerine ekliyor. İki kulübün de transferi için uğraştığı isme Avrupa'dan talipler çıktı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

24 Mayıs 2020 Pazar 07:53 Güncelleme: 24.05.2020 07:53
Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu! Paylaşılamıyor

Corona virüsü salgını sonrası futbolda da köklü değişiklikler yolda... Mali durumları olumsuz etkilenen kulüpler, transfer harcamalarında daralmaya gidiyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu! Paylaşılamıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray da yeni sezonun transfer yapılanmasını yaparken bonservisi düşük isimlere yöneldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu! Paylaşılamıyor

İki ezeli rakip zaman zaman aynı oyuncuya talip oluyor. Bunlardan biri de Mohammed Kudus...

Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu! Paylaşılamıyor

Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra başka takımlar da devrede.

Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu! Paylaşılamıyor

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kudus için son olarak Rennes talip oldu.

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