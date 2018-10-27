Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraya 5 müjdeli haber! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a 5 müjdeli haber!

    İki kulvarda mücadelesini sürdüren ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haberler geldi.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:59:34 Güncelleme: 10:11:32
    Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraya 5 müjdeli haber!

    Üst üste yaşanan sakatlıklarla baş etmeye çalışan G.Saray'a dün iyi haberler geldi...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraya 5 müjdeli haber!

    Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisine yetişmeleri kesinleşti.

    Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraya 5 müjdeli haber!

    Henry Onyekuru, Fernando ve Sofiane Feghouli'nin de oynama umudu doğdu.

    Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraya 5 müjdeli haber!

    Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Onyekuru ile 19 Ekim'deki Bursaspor maçında sakatlanan oyunculardan Feghouli, dün düz koşulara başlarken, Fernando'nun da gelecek hafta içinde düz koşu çalışmalarına çıkabileceği belirtildi.

    Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraya 5 müjdeli haber!

    Galatasaray'da böylelikle sakat olan 7 oyuncudan 5'i, Fenerbahçe maçında forma giymeye hazır duruma gelecek.

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