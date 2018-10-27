Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraya 5 müjdeli haber!

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a 5 müjdeli haber!
İki kulvarda mücadelesini sürdüren ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haberler geldi.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:59:34
Güncelleme: 10:11:32
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Üst üste yaşanan sakatlıklarla baş etmeye çalışan G.Saray'a dün iyi haberler geldi...
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Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisine yetişmeleri kesinleşti.
Henry Onyekuru, Fernando ve Sofiane Feghouli'nin de oynama umudu doğdu.
Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Onyekuru ile 19 Ekim'deki Bursaspor maçında sakatlanan oyunculardan Feghouli, dün düz koşulara başlarken, Fernando'nun da gelecek hafta içinde düz koşu çalışmalarına çıkabileceği belirtildi.
Galatasaray'da böylelikle sakat olan 7 oyuncudan 5'i, Fenerbahçe maçında forma giymeye hazır duruma gelecek.