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Feghouli'den flaş Real Madrid yorumu! Zayıf noktalarını...
Galatasaray'ın tecrübeli kanat futbolcusu Sofiane Feghouli, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile karşılaşacakları mücadele öncesi İspanyol As Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
22 Ekim 2019 Salı 19:39
Güncelleme: 22.10.2019 20:23
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında bugün Real Madrid'i ağırlayacak.
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Saat 22.00'da başlayacak bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Sofiane Feghouli, Madrid temcilisi hakkında İspanyol gazetesi As'a açıklamalarda bulundu.
Sakatlığı sebebiyle maçta oynayıp oynayamayacağı konusuna değinen Sofiane Feghouli, "Bilmiyorum, durumuma bakacağız. Son ana kadar karar verilebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Maça tamamen galibiyet amacıyla çıkacaklarını belirten Feghouli, "Futbol oynadığım her an, rakip kim olursa olsun, tek amacım kazanmaktır. Galatasaray, 30 milyon taraftara sahip ve kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen harika bir kulüp" şeklinde konuştu.
Real Madrid'de Gareth Bale, Luka Modric, Lucas Vazquez ve Toni Kroos gibi önemli eksikliklerin bulunması hakkında ise tecrübeli oyuncu, "Real Madrid gibi bir takımın sezon boyunca üst düzeyde mücadele edebilecek ve rotasyonun problem yaratmayacağı 25 oyuncusu var. Biz, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızı kazanmak ve puan durumunda onların önüne geçmek için tüm hırsımızla sahaya çıkacağız." dedi.