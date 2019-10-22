Feghouli'den flaş Real Madrid yorumu! Zayıf noktalarını...

Real Madrid'de Gareth Bale, Luka Modric, Lucas Vazquez ve Toni Kroos gibi önemli eksikliklerin bulunması hakkında ise tecrübeli oyuncu, "Real Madrid gibi bir takımın sezon boyunca üst düzeyde mücadele edebilecek ve rotasyonun problem yaratmayacağı 25 oyuncusu var. Biz, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızı kazanmak ve puan durumunda onların önüne geçmek için tüm hırsımızla sahaya çıkacağız." dedi.