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FCSB Başkanı'ndan ilginç Galatasaray itirafı! "Kilise sözümü yıllar sonra tuttum"
Steaua Bükreş adıyla bilinen FCSB Kulübü'nün Başkanı Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı elemeleri durumunda kilise yaptırma sözü verdiğini ve bu sözü tam 12 yıl sonra tuttuğunu açıkladı.
27 Nisan 2020 Pazartesi 22:29
Güncelleme: 27.04.2020 22:34
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2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde temsilcimiz Galatasaray ile Romanya ekibi FCSB karşı karşıya gelmişti.
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İlk karşılaşmayı evinde 1-0 kazanan SteauaBükreş, ikinci mücadeleden aldığı 2-2'lik beraberlik sonrası turu atlayan ekip olmuştu.
Kulüp başkanı GigiBecali'den yıllar sonra flaş bir itiraf geldi. Becali, 2008 yılında sarı-kırmızılı ekibi eledikleri maçta verdiği sözü 12 yıl sonra tuttuğunu ve bir kilise yaptırmaya başladığını söyledi.
İŞTE BECALI'NİN O AÇIKLAMALARI
"Galatasaray ile oynadığımız maçtan önce düşündüğüm bir projeydi. 'Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım' şeklinde Tanrı'ya söz vermiştim."
"Bir kilise yaptırmak o kadar kolay olmadığından bu zamana kadar geldik. Yeri bulmak, gerekli izinleri almak gerekiyordu."