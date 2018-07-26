Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız - Galeri - Fotomaç
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız

    Kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim adeta ince eleyip sık dokuyor. Terim, yönetim ve menajerlerin önerdiği, Galatasaray'a gelme potansiyeli olan bazı isimleri mali ve saha içi nedenlerle veto etti.
    26 Temmuz 2018 Perşembe, 10:00:41 Güncelleme: 10:29:43
    Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
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    Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

    FATİH TERİM ONLARI İSTEMEDİ!

    Fatih Terim'in transferine onay vermediği ortaya çıkan isimler...

    Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
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    Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

    Loic Remy

    Veto sebebi: Yetersiz performans

    Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
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    Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

    Mario Balotelli (Bonservisi elinde)

    Veto sebebi: Yüksek maliyet, istikrar şüphesi

    Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
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    Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

    Aymen Abdennour

    Veto sebebi: Yetersiz performans

    Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
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    Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

    Yohan Cabaye

    Veto sebebi: Yüksek maliyet

    Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
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    Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

    Andre Ayew

    Veto sebebi: Yüksek maliyet

    Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
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    Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

    Stevan Jovetic

    Veto sebebi: Taktiksel

    (Sporx)

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