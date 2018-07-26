Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
Kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim adeta ince eleyip sık dokuyor. Terim, yönetim ve menajerlerin önerdiği, Galatasaray'a gelme potansiyeli olan bazı isimleri mali ve saha içi nedenlerle veto etti.
26 Temmuz 2018 Perşembe, 10:00:41
Güncelleme: 10:29:43
Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
FATİH TERİM ONLARI İSTEMEDİ!
Fatih Terim'in transferine onay vermediği ortaya çıkan isimler...
Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
Loic Remy
Veto sebebi: Yetersiz performans
Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
Mario Balotelli (Bonservisi elinde)
Veto sebebi: Yüksek maliyet, istikrar şüphesi
Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
Aymen Abdennour
Veto sebebi: Yetersiz performans
Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
Yohan Cabaye
Veto sebebi: Yüksek maliyet
Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
Andre Ayew
Veto sebebi: Yüksek maliyet
Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız
Stevan Jovetic
Veto sebebi: Taktiksel
(Sporx)