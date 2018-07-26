Fatih Terimin veto ettiği 6 yıldız

Fatih Terim'in veto ettiği 6 yıldız

Kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim adeta ince eleyip sık dokuyor. Terim, yönetim ve menajerlerin önerdiği, Galatasaray'a gelme potansiyeli olan bazı isimleri mali ve saha içi nedenlerle veto etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe, 10:00:41 Güncelleme: 10:29:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





