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Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! "Bundan sonra..."
Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken Nzonzi, Terim tarafından yedek kadroda görevlendirildi. Bu kararı beğenmeyip antrenmanı yarıda bırakan 30 yaşındaki oyuncu, kadro dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan antrenmanla ilgili fotoğraf paylaşımında bulundu. Paylaşın fotoğraflar arasında en dikkat çeken kare ise Fatih Terim'in yer aldığı kareydi. Bu fotoğrafla ilgili Galatasaray taraftarı yüzlerce yorum yaptı. İşte Kadro dışı kararının ardından Fatih Terim'in görüntüsü...
13 Aralık 2019 Cuma 22:12
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Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
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Kadro dışı açıklamasından bir süre sonra Galatasaray söz konusu idmandan fotoğraflar paylaştı.
Sarı kırmızılı ekip, kadro dışı kararına Nzonzi'nin son yapılan idmandaki disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilmişti.
Sar kırmızılı ekibin paylaştığı ilk fotoğrafta Fatih Terim'in oldukça sinirli olduğu görülüyor.
Nzonzi'nin disiplinsiz davranışıyla ilgili detay verilmezken, takım antrenmanına devam etti.