Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! "Bundan sonra..."

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken Nzonzi, Terim tarafından yedek kadroda görevlendirildi. Bu kararı beğenmeyip antrenmanı yarıda bırakan 30 yaşındaki oyuncu, kadro dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan antrenmanla ilgili fotoğraf paylaşımında bulundu. Paylaşın fotoğraflar arasında en dikkat çeken kare ise Fatih Terim'in yer aldığı kareydi. Bu fotoğrafla ilgili Galatasaray taraftarı yüzlerce yorum yaptı. İşte Kadro dışı kararının ardından Fatih Terim'in görüntüsü...

13 Aralık 2019 Cuma 22:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





