Fatih Terimin Şampiyonlar Liginde istediği rakipler!

Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde istediği rakipler!
17 Ağustos 2018 Cuma, 10:44:43
Güncelleme: 10:52:46
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Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde istediği rakipler!
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Şampiyonlar Ligi'nde torbaların hemen hemen kesinleşmesi sonrasında gözler grup kurasının çekimine çevrildi. Türkiye'den sadece Galatasaray'ın yer alacağı turnuvada, sarı kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim'in ve futbolcuların istediği kuralar belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde istediği rakipler!
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Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması'nda karşılaşmak istediği ekiplerinden başında İngiliz devi Manchester United geliyor.
Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde istediği rakipler!
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Tecrübeli çalıştırıcının bir diğer arzusu ise Fransa'nın köklü kulüplerinden AS Monaco ile mücadele etmek.
Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde istediği rakipler!
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Sarı kırmızılı futbolcuların kura istekleri ise Terim'in tercihlerinden biraz daha farklı. Galatasaraylı futbolcular 1. torbadan Rusya şampiyonu Lokomotiv Moskova'yı istiyor.
Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde istediği rakipler!
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Sarı kırmızılı oyuncuların 2. torbadan gelecek rakip tercihi ise İngiliz devi Tottenham Hotspur.
Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde istediği rakipler!
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Galatasaraylı futbolcular son olarak 3. torbadan da Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyonnais'i arzu ediyor.