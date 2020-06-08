Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta...

Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın bitmesine yakın bir süre kala takımlar da idmanlarına başlamıştı. Galatasaray'da, antrenmanların yıldızı ise beklenmedik bir isim oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in o ismi kalan 8 haftada daha çok kullanacağı ifade ediliyor.

8 Haziran 2020 Pazartesi 08:55
Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta...

Galatasaray'da corona virüsü nedeniyle lige verilen arada antrenmanların yıldızı beklenmedik bir isim oldu. İşte detaylar...

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Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta...

Devre arasında Eskişehirspor'dan bedelsiz transfer edilen ama uyum problemi nedeniyle göze giremeyen Sekidika, o zaman yapamadığını şimdi yaptı.

Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta...

Milliyet'te yer alan habere göre 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Florya'daki hazırlık sürecinin en çalışkan isimleri arasında yer alarak dikkat çekti.

Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta...

14 yabancının sorunsuz olduğu bir dönemde tribüne çıkacak ilk isim olarak gösterilen sarı-kırmızılı futbolcu, herkesten çok çalıştı ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmek elinden geleni yaptı, bunu da başardı.

Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta...

Antrenmanlardaki formu ile dikkat çeken Sekidika'nın fiziksel olarak iyi durumda olması teknik kadroyu sevindirdi. Bu durum nedeniyle oyuncunun kalan 8 haftada süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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