Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın bitmesine yakın bir süre kala takımlar da idmanlarına başlamıştı. Galatasaray'da, antrenmanların yıldızı ise beklenmedik bir isim oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in o ismi kalan 8 haftada daha çok kullanacağı ifade ediliyor.