Fatih Terim'in planlarını değiştirdi! Kalan 8 maçta...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın bitmesine yakın bir süre kala takımlar da idmanlarına başlamıştı. Galatasaray'da, antrenmanların yıldızı ise beklenmedik bir isim oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in o ismi kalan 8 haftada daha çok kullanacağı ifade ediliyor.
8 Haziran 2020 Pazartesi 08:55
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Galatasaray'da corona virüsü nedeniyle lige verilen arada antrenmanların yıldızı beklenmedik bir isim oldu. İşte detaylar...
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Devre arasında Eskişehirspor'dan bedelsiz transfer edilen ama uyum problemi nedeniyle göze giremeyen Sekidika, o zaman yapamadığını şimdi yaptı.
Milliyet'te yer alan habere göre 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Florya'daki hazırlık sürecinin en çalışkan isimleri arasında yer alarak dikkat çekti.
14 yabancının sorunsuz olduğu bir dönemde tribüne çıkacak ilk isim olarak gösterilen sarı-kırmızılı futbolcu, herkesten çok çalıştı ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmek elinden geleni yaptı, bunu da başardı.
Antrenmanlardaki formu ile dikkat çeken Sekidika'nın fiziksel olarak iyi durumda olması teknik kadroyu sevindirdi. Bu durum nedeniyle oyuncunun kalan 8 haftada süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.