Milli araya üç puan farkla lider giren Fatih Terim, 720 dakikada yine ustalığını konuşturdu. Doğru rotasyon, gençlere verdiği şans, taktik hamleyle kazanılan Antalya maçı... Aslan'ın uzun maratonda en büyük güvencesi Fatih Terim.
9 Ekim 2018 Salı, 09:14:30
Güncelleme: 09:46:45
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Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftanın mutlak kazananı oldu.
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Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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Milli araya üç puan farkla lider giren sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ustalığını konuşturdu. İşte farkı yaratan detaylar:
Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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ROTASYON İŞE YARADI
Şampiyonlar Ligi temposunun yıpratıcı olacağını dikkate alan İmparator, geride kalan 8 haftada 19'u ilk 11'de 22 oyuncuya görev verdi.
Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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Ozan Kabak forma şansı bulduğu 3 maçta da hocasını mahcup etmedi, Ömer Bayram sol bekte Nagatomo'yu aratmadı.
Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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GOMİS YOK, TAKIM VAR!
Geçen sezon sadece Gomis'e bağımlı olan Galatasaray'da artık skor yükü takım içinde eşit dağılıyor.