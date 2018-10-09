İşte Terimin fark yaratan detayları! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    İşte Terim'in fark yaratan detayları!

    Milli araya üç puan farkla lider giren Fatih Terim, 720 dakikada yine ustalığını konuşturdu. Doğru rotasyon, gençlere verdiği şans, taktik hamleyle kazanılan Antalya maçı... Aslan'ın uzun maratonda en büyük güvencesi Fatih Terim.
    9 Ekim 2018 Salı, 09:14:30 Güncelleme: 09:46:45
    Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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    Fatih Terimin hedefi 8. şampiyonluk!

    Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftanın mutlak kazananı oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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    Fatih Terimin hedefi 8. şampiyonluk!

    Milli araya üç puan farkla lider giren sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ustalığını konuşturdu. İşte farkı yaratan detaylar:

    Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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    Fatih Terimin hedefi 8. şampiyonluk!

    ROTASYON İŞE YARADI

    Şampiyonlar Ligi temposunun yıpratıcı olacağını dikkate alan İmparator, geride kalan 8 haftada 19'u ilk 11'de 22 oyuncuya görev verdi.

    Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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    Fatih Terimin hedefi 8. şampiyonluk!

    Ozan Kabak forma şansı bulduğu 3 maçta da hocasını mahcup etmedi, Ömer Bayram sol bekte Nagatomo'yu aratmadı.

    Fatih Terim'in hedefi 8. şampiyonluk!
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    Fatih Terimin hedefi 8. şampiyonluk!

    GOMİS YOK, TAKIM VAR!

    Geçen sezon sadece Gomis'e bağımlı olan Galatasaray'da artık skor yükü takım içinde eşit dağılıyor.

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