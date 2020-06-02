HaberlerGaleriFatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı
Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı
Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray, santrfor transferinde sona yaklaştı. Radamel Falcao'nun yanına kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in gözdesini kadroya katmaya oldukça yaklaştı. Öyle ki Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı.
2 Haziran 2020 Salı 17:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray transfer bombasını patlatıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarını yürütüyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre adımlarını atan sarı-kırmızılı kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Florin Andone'yle gelecek sezon devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray santrfor transferine öncelik vermişti.
Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yanına golcü transferi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılı kurmaylar bir süredir arayış içindeydi.