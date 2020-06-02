Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray, santrfor transferinde sona yaklaştı. Radamel Falcao'nun yanına kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in gözdesini kadroya katmaya oldukça yaklaştı. Öyle ki Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı.