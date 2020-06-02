Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray, santrfor transferinde sona yaklaştı. Radamel Falcao'nun yanına kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in gözdesini kadroya katmaya oldukça yaklaştı. Öyle ki Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı.

2 Haziran 2020 Salı 17:23
Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray transfer bombasını patlatıyor.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarını yürütüyor.

Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre adımlarını atan sarı-kırmızılı kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Florin Andone'yle gelecek sezon devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray santrfor transferine öncelik vermişti.

Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yanına golcü transferi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılı kurmaylar bir süredir arayış içindeydi.

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