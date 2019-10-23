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Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3. hafta mücadelesinde de 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç içerisinde Terim'in 'Falcao pişmanlığı' dikkat çekti. İşte yaşananlar...
23 Ekim 2019 Çarşamba 15:47
Güncelleme: 23.10.2019 15:47
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.
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RealMadrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Alam yıldız Toni Kroos kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, RealMadrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Gruptaki diğer maçta ise ParisSaintGermain, deplasmanda ClubBrugge'ü rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde kısıtlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray, maç içinde istediği değişiklikleri de yapamadı.