Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3. hafta mücadelesinde de 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç içerisinde Terim'in 'Falcao pişmanlığı' dikkat çekti. İşte yaşananlar...
23 Ekim 2019 Çarşamba 15:47 Güncelleme: 23.10.2019 15:47
Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

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Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Alam yıldız Toni Kroos kaydetti.

Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar

Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar

Gruptaki diğer maçta ise Paris Saint Germain, deplasmanda Club Brugge'ü rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.

Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar

Şampiyonlar Ligi'nde kısıtlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray, maç içinde istediği değişiklikleri de yapamadı.

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