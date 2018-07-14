Fatih Terim'in 1 yıl hapsi istendi!

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Alaçatı'da, 14 Temmuz 2017 gecesi çıkan kavgaya, Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ayırmak için tam ortayaparavan çekmesi neden olmuştu. Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim önce telefonda tartışmıştı. Daha sonra Terim, damadı ile Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'na gelmiş, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Terim, olayın sonrası Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. Olayın ardından Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'daki restoranlarını kapatma kararı almıştı.



Olayın hemen ardından konuşan Aydoğdu, "Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı" demişti.