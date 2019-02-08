Fatih Terim'i yalnız bıraktılar! Eren geldi onlar gelmedi...
Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze töreninde futbol dünyasından önemli isimler hazır bulundu. Bizzat Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok da cenazeye katılırken, tecrübeli teknik adamın yetiştirdiği eski öğrencileri Terim'i yalnız bıraktı...
8 Şubat 2019 Cuma, 09:44:55
Güncelleme: 10:15:55
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Futbol ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze törenine Galatasaray'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok da katıldı.
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Ancak Terim'in kader birliği yaptığı o isimler cenazeye katılmadı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve kalabalık nedeniyle trafiği kilitlendiği törene Galatasaray, tam takım geldi.
Yeni transferler de kısa süre geçmesine rağmen hocalarını yalnız bırakmayarak Adana'ya geldi.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da takımla beraber cenazeye geldi.