Fatih Terimi çıldırtan liste! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'i çıldırtan liste!
Yönetimden transfer bekleyen Fatih Terim'in sabrı, her geçen gün taşıyor. Galatasaray yönetimi uzun süre geçmesine rağmen hala transfer yapamadı.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 11:52:36
Güncelleme: 11:59:34
Galatasaray transferde sessiz kaldı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Sarı-Kırmızılılar 2. yarıya az bir süre kala hala forvet transferini gerçekleştiremedi.
Gomis'i 24 Ağustos 2018'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan yönetim o tarihten sonra golcü transferi yapmadı..
TAKIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Takvim'in haberine göre yönetim, Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra 4 ay 16 gün bir başka deyişle 3312 saattir golcü transferi gerçekleştiremedi.
Bu nedenle Galatasaray ligin ilk yarısını adeta forvetsiz geçirirken bu durum takımı etkiledi.