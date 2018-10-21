Fatih Terimi çıldırtan 5 maddelik rapor! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Fatih Terim'i çıldırtan 5 maddelik rapor!

    Selçuk, Donk ve Eren'den sonra Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlığı Terim'i çıldırttı...
    21 Ekim 2018 Pazar, 19:31:48
    Fatih Terimi çıldırtan 5 maddelik rapor!

    Bursaspor maçının ilk yarısında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlanması Fatih Terim'i çıldırttı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimi çıldırtan 5 maddelik rapor!

    Selçuk İnan, Donk ve Eren Derdiyok'tan sonra yaşanan bu gelişme üzerine G.Saray'ın teknik patronu darbeye bağlı olmayan sakatlıklar üzerine sağlık heyetini sorguya çekti.

    Fatih Terimi çıldırtan 5 maddelik rapor!

    Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bu şok sakatlıkları masaya yatıran Fatih Terim, yardımcıları ile detaylı bir analiz yaptı.

    Fatih Terimi çıldırtan 5 maddelik rapor!

    Terim'in ekibi çarpıcı sonuçlara ulaştı.

    İşte o çarpıcı rapor:

    Fatih Terimi çıldırtan 5 maddelik rapor!

    1 OYUNCULAR KENDİNE İYİ BAKMIYOR

    Futbolcularda disiplin sorunu var. Özel hayatlarına dikkat etmiyorlar. Bundan sonra gerçek birer profesyonel gibi yaşamaları gerekiyor.

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