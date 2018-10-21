Fatih Terimi çıldırtan 5 maddelik rapor! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'i çıldırtan 5 maddelik rapor!
Selçuk, Donk ve Eren'den sonra Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlığı Terim'i çıldırttı...
21 Ekim 2018 Pazar, 19:31:48
Bursaspor maçının ilk yarısında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'nun sakatlanması Fatih Terim'i çıldırttı.
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Selçuk İnan, Donk ve Eren Derdiyok'tan sonra yaşanan bu gelişme üzerine G.Saray'ın teknik patronu darbeye bağlı olmayan sakatlıklar üzerine sağlık heyetini sorguya çekti.
Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bu şok sakatlıkları masaya yatıran Fatih Terim, yardımcıları ile detaylı bir analiz yaptı.
Terim'in ekibi çarpıcı sonuçlara ulaştı.
İşte o çarpıcı rapor:
1 OYUNCULAR KENDİNE İYİ BAKMIYOR
Futbolcularda disiplin sorunu var. Özel hayatlarına dikkat etmiyorlar. Bundan sonra gerçek birer profesyonel gibi yaşamaları gerekiyor.