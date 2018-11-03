Fatih Terime büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınusun raporu - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fatih Terim'e büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınus'un raporu

    Galatasaray Fenerbahçe maçının ardından saha içinde Fırat Aydınus'a sitem eden Fatih Terim, hakem ve gözlemci raporuna yazıldı
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 14:37:15 Güncelleme: 14:42:59
    Fatih Terime büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınusun raporu

    Dün gece oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terime büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınusun raporu

    Maçın ardından yaşanan olaylarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın hakemi Fırat Aydınus'un yanına giderek bir şeyler söyledi.

    Fatih Terime büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınusun raporu

    Yayıncı kuruluşa yansıyan görüntülerde Terim, Aydınus'a bağırırken görülüyor.

    Fatih Terime büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınusun raporu

    Fatih Terim'in bu esnada hakem Aydınus'a tükürdüğü de iddia ediliyor.

    Fatih Terime büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınusun raporu

    Maçın ardından A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, hakemin bu anları raporuna yazması durumunda Terim'in ağır bir ceza alabileceğini belirtmişti.

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