Fatih Terime büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınusun raporu - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'e büyük ceza kapıda! İşte Fırat Aydınus'un raporu
Galatasaray Fenerbahçe maçının ardından saha içinde Fırat Aydınus'a sitem eden Fatih Terim, hakem ve gözlemci raporuna yazıldı
3 Kasım 2018 Cumartesi, 14:37:15
Güncelleme: 14:42:59
Dün gece oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın ardından yaşanan olaylarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın hakemi Fırat Aydınus'un yanına giderek bir şeyler söyledi.
Yayıncı kuruluşa yansıyan görüntülerde Terim, Aydınus'a bağırırken görülüyor.
Fatih Terim'in bu esnada hakem Aydınus'a tükürdüğü de iddia ediliyor.
Maçın ardından A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, hakemin bu anları raporuna yazması durumunda Terim'in ağır bir ceza alabileceğini belirtmişti.