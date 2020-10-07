Fatih Terim'den yönetime transfer isyanı... Florya inledi!
Galatasaray'da istediği transferler yapılmayan teknik direktör Fatih Terim'in tepkisi çok sert oldu. Deneyimli teknik adamın Florya'da herkesin duyabileceği şekilde yöneticilerle ilgili flaş ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Adeta isyan bayrağını açan Terim'in yönetimle arasına mesafe koyduğu da iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri
07 Ekim 2020 Çarşamba 09:10, Güncelleme 07.10.2020 09:45
Fatih Terim'den yönetime transfer isyanı... Florya inledi!