Galeri Galatasaray Fatih Terim'den yönetime transfer isyanı... Florya inledi!

Fatih Terim'den yönetime transfer isyanı... Florya inledi!

Galatasaray'da istediği transferler yapılmayan teknik direktör Fatih Terim'in tepkisi çok sert oldu. Deneyimli teknik adamın Florya'da herkesin duyabileceği şekilde yöneticilerle ilgili flaş ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Adeta isyan bayrağını açan Terim'in yönetimle arasına mesafe koyduğu da iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Fatih Terim'den yönetime transfer isyanı... Florya inledi!

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