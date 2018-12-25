Fatih Terim'den yönetime: 'Alan' bitsin bu iş! - Fotomaç
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Fatih Terim'den yönetime: 'Alan' bitsin bu iş!

İki forvet talep eden deneyimli hocanın, listesinde Alan Carvalho ilk sırada yer alıyor. Yöneticiler, Brezilyalı futbolcuyla yapılan görüşmelere hız verdi.

25 Aralık 2018 Salı 21:30 Güncelleme: 26.12.2018 09:16
Fatih Terim'den yönetime: 'Alan' bitsin bu iş!

Sivasspor galibiyetiyle kendine gelen ve Süper Lig'e yeniden asılan Galatasaray'da ana gündem maddesi transfer... Futbolcular gibi, teknik direktör Fatih Terim de kafa dinlemek için ailesi ile birlikte tatile çıkarken gitmeden önce sarı-kırmızılı yönetimle bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Süper Lig'in ilk yarısında gol yollarında yaşanan sıkıntıyı dile getiren deneyimli çalıştırıcı, ocak ayında 2 santrfor takviyesi talep etti ve bunlardan birisinin Antalya'da yapılacak kampa yetişmesi gerektiğini belirtti.

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Fatih Terim'den yönetime: 'Alan' bitsin bu iş!

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tecrübeli teknik adam, takıma yeni katılacak isimlerin İstanbul'a, oyun sistemine ve arkadaşlarına olan uyum sürecini kısa sürede aşmasının önemine değindi. Fatih Terim, Çin'den ayrılmak isteyen Alan Carvalho'yu mutlaka takımında görmek istediğini de aktardı. Galatasaray yönetimi de elini çabuk tutarak transferinde aşama kaydettikleri Sambacı'yı, İstanbul'a getirmek için kolları sıvadı. Şimdi herkes yönetimden gelecek mutlu haberi bekliyor.

Fatih Terim'den yönetime: 'Alan' bitsin bu iş!

BÜTÇESİ 200 MİLYON EURO

Transfere 200 milyon euro bütçe ayıran ve takımı yenilemek isteyen Guangzhou Evergrande'nin artık sözleşmesinin sonuna gelen Alan'ı bedelsiz bırakması gündemde...

Fatih Terim'den yönetime: 'Alan' bitsin bu iş!

2.5 SEZON: Yönetim, Terim'in ismini verdiği Guangzhou'nun golcüsü Alan Carvalho'yu 2.5 yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Terim'den yönetime: 'Alan' bitsin bu iş!

GÖNÜLLÜ: Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu belirtilen Brezilyalı yıldızın, Guangzhou'nun kendisini serbest bırakmasını bekliyor.

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