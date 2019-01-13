Fatih Terimden transfer müjdesi!

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldığı Leipzig maçından sonra stattan ayrılırken Teknik Direktör Fatih Terim ile Galatasaraylı taraftarlar arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
13 Ocak 2019 Pazar, 14:00:43
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Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, Almanya'da oynadığı hazırlık müsabakasında Red Bull Arena'da Leipzig ekibine konuk oldu.
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Sarı-kırmızılılar, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
11 bin 120 kişinin izlediği karşılaşmayı çok sayıda Galatasaray taraftarı da takip etti.
Karşılaşmanın sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı tarafların yanına gitti. Taraftarlar Terim'i alkışladı.
Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.