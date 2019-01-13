Fatih Terimden transfer müjdesi! - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Fatih Terim'den transfer müjdesi!

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldığı Leipzig maçından sonra stattan ayrılırken Teknik Direktör Fatih Terim ile Galatasaraylı taraftarlar arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
13 Ocak 2019 Pazar, 14:00:43
Fatih Terimden transfer müjdesi!

Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, Almanya'da oynadığı hazırlık müsabakasında Red Bull Arena'da Leipzig ekibine konuk oldu.

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Fatih Terimden transfer müjdesi!

Sarı-kırmızılılar, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Fatih Terimden transfer müjdesi!

11 bin 120 kişinin izlediği karşılaşmayı çok sayıda Galatasaray taraftarı da takip etti.

Fatih Terimden transfer müjdesi!

Karşılaşmanın sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı tarafların yanına gitti. Taraftarlar Terim'i alkışladı.

Fatih Terimden transfer müjdesi!

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.

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