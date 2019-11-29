Fatih Terim'den Trabzonspor planı! Sosa ve Nwakaeme...

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla deviren sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Medipol Başakşehir'e 1-0 maplupp olmuştu. Cimbom'da gözler Trabzonspor maçına çevrilirken son yıllarda bordo-mavi takıma karşı alınan kötü sonuçlar Fatih Terim'i düşünüdüyor. Terim de kritik maç öncesinde futbolcularla kritik bir toplantı yapıp planlarını anlattı. İşte Terim'in Fırtına planı ve Sosa-Nwakaeme detayı...

29 Kasım 2019 Cuma 18:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





