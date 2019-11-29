Fatih Terim'den Trabzonspor planı! Sosa ve Nwakaeme...
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla deviren sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Medipol Başakşehir'e 1-0 maplupp olmuştu. Cimbom'da gözler Trabzonspor maçına çevrilirken son yıllarda bordo-mavi takıma karşı alınan kötü sonuçlar Fatih Terim'i düşünüdüyor. Terim de kritik maç öncesinde futbolcularla kritik bir toplantı yapıp planlarını anlattı. İşte Terim'in Fırtına planı ve Sosa-Nwakaeme detayı...
29 Kasım 2019 Cuma 18:58
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Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 30 Kasım sabahı gerçekleştirdikten sonra uçakla Trabzon'a hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
TRABZONSPOR GALATASARAY'A KABUS OLUYOR
Süper Lig'de pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, son dönemlerde rakibine evinde büyük üstünlük kurdu.
Bordo-mavili ekip, 2015 yılından bu yana sarı-kırmızılılarla oynadığı üç maçtan da 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla galip ayrıldı.