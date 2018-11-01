Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den psikolojik harekat! İşte İmparator'un derbi önlemleri
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, stres kontrolü için kolları sıvadı.
1 Kasım 2018 Perşembe, 01:47:03
Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim "stres kontrolü" ile ilgili çalışmalar yapıyor.
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Psikologlardan destek alan tecrübeli hoca "İki takım arasında bir güç farkı yok. Psikolojisi daha iyi olan üstün gelir" anlayışı ile çalışmalara başladı.
Terim, oyuncularla birebir görüşmeler yapıp, onları mental olarak derbiye hazırlıyor.
İşte Fatih Terim'in psikolojik önlemleri:
- Stres fazla olunca yaşanan zihin ve beden arasındaki düşünme sürecinin bozulmasını ortadan kaldırmaya çalışıyor.
- Kendini kontrol etme, sakin, mantıklı ve sabırlı davranma özelliklerini koruma... Telaş ve panik duygusunu ortadan kaldırıp, futbolcularının ayaklarını hükmetmesini sağlayacak.
- Seyircinin erken gol beklentisine karşı oyuncularını hazırladı.