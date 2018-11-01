Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Fatih Terim'den psikolojik harekat! İşte İmparator'un derbi önlemleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, stres kontrolü için kolları sıvadı.
    1 Kasım 2018 Perşembe, 01:47:03
    Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri

    Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim "stres kontrolü" ile ilgili çalışmalar yapıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri

    Psikologlardan destek alan tecrübeli hoca "İki takım arasında bir güç farkı yok. Psikolojisi daha iyi olan üstün gelir" anlayışı ile çalışmalara başladı.

    Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri

    Terim, oyuncularla birebir görüşmeler yapıp, onları mental olarak derbiye hazırlıyor.

    Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri

    İşte Fatih Terim'in psikolojik önlemleri:

    Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri

    - Stres fazla olunca yaşanan zihin ve beden arasındaki düşünme sürecinin bozulmasını ortadan kaldırmaya çalışıyor.

    Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri

    - Kendini kontrol etme, sakin, mantıklı ve sabırlı davranma özelliklerini koruma... Telaş ve panik duygusunu ortadan kaldırıp, futbolcularının ayaklarını hükmetmesini sağlayacak.

    Fatih Terimden psikolojik harekat! İşte İmparatorun derbi önlemleri

    - Seyircinin erken gol beklentisine karşı oyuncularını hazırladı.

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