Fatih Terim'den olay karar! Seri, Belhanda, Nagatomo derken takımın yıldızı gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fatih Terim'den olay karar! Seri, Belhanda, Nagatomo derken takımın yıldızı gidiyor

Fatih Terim'den olay karar! Seri, Belhanda, Nagatomo derken takımın yıldızı gidiyor

Sezona rüya gibi giren Galatasaray, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların yanına Babel, Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina gibi yıldız isimleri eklemiş ve sezon öncesi şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti. Sarı-kırmızılılar, 2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da üstün başarı hedefiyle yola çıkarken, umduğunu bulamamıştı... Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından lig maçlarında da performans düşüklüğü yaşayan Cimbom'da Nzonzi kadro dışı bırakılmış ve ocak ayında gidecek ilk isim olarak listenin başına eklenmişti. Galatasaray'da Nzonzi'nin yanı sıra Belhanda, Seri, Nagatomo ve Mariano gibi isimlerinden takımdan ayrılması beklenirken Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Terim sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyu satış listesine koydu. İşte o isim ve detaylar...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:40 Güncelleme: 26.12.2019 07:40
Fatih Terim'den olay karar! Seri, Belhanda, Nagatomo derken takımın yıldızı gidiyor

Sezona görkemli bir başlangıç yapan Galatasaray, binlerce taraftarının önünde Falcao, Seri, Lemina, Nzonzi, Babel gibi yıldızlarla resmi sözleşme imzalayarak yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti.

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Fatih Terim'den olay karar! Seri, Belhanda, Nagatomo derken takımın yıldızı gidiyor

Teknik Direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamada, "Bir hayalim var" diyerek taraftarlarına Avrupa'da kupa istediğinin mesajını da vermişti...

Fatih Terim'den olay karar! Seri, Belhanda, Nagatomo derken takımın yıldızı gidiyor

Sarı-kırmızılılar, PSG ve Real Madrid'e karşı aldığı farklı mağlubiyetlerle vites düşürmüştü...

Fatih Terim'den olay karar! Seri, Belhanda, Nagatomo derken takımın yıldızı gidiyor

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Kolombiyalı star Radamel Falcao'nun da yaşadığı ağır sakatlık, gol yollarındaki etkinin azalmasına sebep olmuştu.

Fatih Terim'den olay karar! Seri, Belhanda, Nagatomo derken takımın yıldızı gidiyor

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü karşılaşmasında en ağır darbesinin yemiş ve Terim'in bazı isimlerle kesin olarak yollarını ayıracaklarını, Ocak ayında bunu gerçekleştireceklerini aktarılmıştı.

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