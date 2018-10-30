Fatih Terimden o soruya efsane yanıt! - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Fatih Terim'den o soruya efsane yanıt!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terini "Galatasaray'a geldiğiniz her dönemde sıkıntı yaşadınız. Bu kaderiniz mi?" sorusuna efsane bir yanıt verdi.
    30 Ekim 2018 Salı, 00:52:17 Güncelleme: 01:52:52
    Fatih Terimden o soruya efsane yanıt!

    G.Saray'da taraftarlar kötü gidişe el koydu!

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    Fatih Terimden o soruya efsane yanıt!

    Son dönemde arka arkaya sakatlıklarla sarsılan sarı-kırmızılılar, Malatya karşısına tam 7 as oyuncusundan eksik bir şekilde çıkarken 2 ismini daha kaybetti.

    Fatih Terimden o soruya efsane yanıt!

    Belhanda 30. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Üstüne Mariano 45. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tabii bu durum takımın moralini biraz daha bozarken 90 dakika sonunda yenilgi geldi.

    Fatih Terimden o soruya efsane yanıt!

    RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ

    Karşılaşma sonrası oldukça üzgün görünen Terim, "Malatyaspor'u tebrik ediyorum" diyerek önce rakibin hakkını teslim etti. Ardından da hiçbir mazerete sığınmadan, "İçim yanıyor. Taşıyorum. Üzüntüm, tahmininizden daha fazla sakat oyuncularımız var ama Galatasaray'a yakışır oynamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklama taraftarları duygulandırırken sarı-kırmızılılar havalimanına akın etti

    Fatih Terimden o soruya efsane yanıt!

    YENİLSEN DE YENSEN DE

    Takıma sahip çıkan, Terim'i bağırlarına basan taraftarlar, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" ve "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırıldı. Bu durum deneyimli çalıştırıcının moralini biraz olsun düzelmesini sağlarken oyuncuları da etkiledi. Florya'da bir araya gelen futbolcular, taraftarların verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu vefakar insanlara mutlaka derbi galibiyeti hediye etmeliyiz" dedi.

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