Fatih Terimden o soruya efsane yanıt!

YENİLSEN DE YENSEN DE

Takıma sahip çıkan, Terim'i bağırlarına basan taraftarlar, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" ve "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırıldı. Bu durum deneyimli çalıştırıcının moralini biraz olsun düzelmesini sağlarken oyuncuları da etkiledi. Florya'da bir araya gelen futbolcular, taraftarların verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu vefakar insanlara mutlaka derbi galibiyeti hediye etmeliyiz" dedi.