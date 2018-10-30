Fatih Terimden o soruya efsane yanıt!

Fatih Terim'den o soruya efsane yanıt!
RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ
Karşılaşma sonrası oldukça üzgün görünen Terim, "Malatyaspor'u tebrik ediyorum" diyerek önce rakibin hakkını teslim etti. Ardından da hiçbir mazerete sığınmadan, "İçim yanıyor. Taşıyorum. Üzüntüm, tahmininizden daha fazla sakat oyuncularımız var ama Galatasaray'a yakışır oynamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklama taraftarları duygulandırırken sarı-kırmızılılar havalimanına akın etti
YENİLSEN DE YENSEN DE
Takıma sahip çıkan, Terim'i bağırlarına basan taraftarlar, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" ve "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırıldı. Bu durum deneyimli çalıştırıcının moralini biraz olsun düzelmesini sağlarken oyuncuları da etkiledi. Florya'da bir araya gelen futbolcular, taraftarların verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu vefakar insanlara mutlaka derbi galibiyeti hediye etmeliyiz" dedi.