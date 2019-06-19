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Fatih Terim'den o isim için olay sözler! "Yılın transferi olacak"
Ligin sona ermesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı görüşmede genç oyuncu için "Sezonun en önemli transferi olacak" dediği öğrenildi.
19 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Geçen sezon yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen yönetim, tüm transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek istiyor.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerinde mutlu sona ulaştı.
Dört transferin önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
Transferde önceliği hücum hattına veren Galatasaray'da stoper çalışmaları da hız kazandı.