Fatih Terim'den 'Kurnazlık' tepkisi! Ali Koç... - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den 'Kurnazlık' tepkisi! Ali Koç...

Galatasaray Teknik Direktörü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında sarf ettiği, "Fatih Terim'e katılmıyorum, kurnazlık yapılıyor" sözlerine tepkisi dikkat çekti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:35 Güncelleme: 18.02.2019 11:35
Fatih Terim'den 'Kurnazlık' tepkisi! Ali Koç...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, kendisine yöneltilen, "Kulüpler Birliği'nin bildirisine imza attığınız için pişman mısınız?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

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Fatih Terim'den 'Kurnazlık' tepkisi! Ali Koç...

"İmzamızın arkasındayız, sonuna kadar arkasındayız. Hakem hataları ne bugün ilk ne yarın son. Hakemler insandır, herkes hata yapabilir. Bunu ilk söyleyen de her zaman söyleyen de biziz."

Fatih Terim'den 'Kurnazlık' tepkisi! Ali Koç...

"Yok benim tacım verilmedi, bir tane pozisyonumuz penaltı verilmedi diye ortalığı yangın yerine çevirmedik. Kulüpler Birliği açıklamasının arkasındayım. Fatih Terim'e katılmıyorum, kurnazlık yapılıyor."

Fatih Terim'den 'Kurnazlık' tepkisi! Ali Koç...

"O bildiri bir kulübe karşı yapılmadı. Hakemlere düdük astırılmasına karşı olduğumuzu söyledik."

Fatih Terim'den 'Kurnazlık' tepkisi! Ali Koç...

Kasımpaşa galibiyetinin ardından ekranların karşısına geçen Fatih Terim'e, Ali Koç'un kendisi hakkında sarf ettiği bu sözler soruldu.

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