GALERİ
Fatih Terim'den kritik hamle!
Alanyaspor deplasmanında Galatasaraylı oyuncular hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim, Alanya maçını mercek altına alacak.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 08:46:29 Güncelleme: 08:48:17
GALERİ DEVAM EDİYOR
Terim'e geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Adana'da hastaneye kaldırılan Talat Terim'in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, "Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim'e acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.
DİĞER GALERİLER