Fatih Terim'den 'kanatları güçlendirelim' talimatı!
Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı. Fatih Terim özellikle kanat organizasyonlarındaki eksikliğe dikkat çekerken kurmaylardan kanatlara transfer yapılması yönünde talimat verdi. Galatasaray'da operasyon kapıda... İşte detaylar.
9 Ekim 2019 Çarşamba 07:53
Güncelleme: 09.10.2019 07:53
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Süper Lig'in 7. haftasında sona gelinmesine rağmen Sarı-Kırmızılılar halen bekleneni verebilmiş değil.
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Birçok yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray'da, özellikle büyük beklentilerle transfer edilen Falcao şu ana dek beklentilerin çok altında kaldı.
Öte yandan kanat organizasyonlarında da başarısız bir grafik çizen Cimbom'da Terim devre arasında hızlı kanat oyuncularının alınmasına yönelik talimat vermişti.
Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray'da operasyon kapıda...
Gençlerbirliği beraberliği sonrasında 'Ocak ayını' işaret eden teknik direktör Fatih Terim özellikle işlemeyen kanat atakları üzerinde duruyor.