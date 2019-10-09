Fatih Terim'den 'kanatları güçlendirelim' talimatı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den 'kanatları güçlendirelim' talimatı!

Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı. Fatih Terim özellikle kanat organizasyonlarındaki eksikliğe dikkat çekerken kurmaylardan kanatlara transfer yapılması yönünde talimat verdi. Galatasaray'da operasyon kapıda... İşte detaylar.

9 Ekim 2019 Çarşamba 07:53 Güncelleme: 09.10.2019 07:53
Fatih Terim'den 'kanatları güçlendirelim' talimatı!

Süper Lig'in 7. haftasında sona gelinmesine rağmen Sarı-Kırmızılılar halen bekleneni verebilmiş değil.

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Fatih Terim'den 'kanatları güçlendirelim' talimatı!

Birçok yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray'da, özellikle büyük beklentilerle transfer edilen Falcao şu ana dek beklentilerin çok altında kaldı.

Fatih Terim'den 'kanatları güçlendirelim' talimatı!

Öte yandan kanat organizasyonlarında da başarısız bir grafik çizen Cimbom'da Terim devre arasında hızlı kanat oyuncularının alınmasına yönelik talimat vermişti.

Fatih Terim'den 'kanatları güçlendirelim' talimatı!

Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray'da operasyon kapıda...

Fatih Terim'den 'kanatları güçlendirelim' talimatı!

Gençlerbirliği beraberliği sonrasında 'Ocak ayını' işaret eden teknik direktör Fatih Terim özellikle işlemeyen kanat atakları üzerinde duruyor.

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