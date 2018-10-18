Fatih Terimden kadroda dev rotasyon - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Fatih Terim'den kadroda dev rotasyon

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de yarın oynanacak Bursaspor maçına farklı bir 11 sahaya sürecek.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 08:50:52 Güncelleme: 08:53:10
    Fatih Terimden kadroda dev rotasyon

    Birçok futbolcusu Milli Takımlar'da forma giyen sarı kırmızılılarda futbolcular ligi erken açmaları nedeniyle Bursaspor maçı öncesi sadece 1 antrenmana çıkabilecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden kadroda dev rotasyon

    Şampiyonlar Ligi'nde Schalke maçını da düşünen Terim, Bursaspor karşısında kadroda mecburi rotasyona gidecek.

    Fatih Terimden kadroda dev rotasyon

    İşte Fatih Terim'in yeşil beyazlılar karşısındaki muhtemel 11'i...

    Fatih Terimden kadroda dev rotasyon

    Muslera

    Fatih Terimden kadroda dev rotasyon

    Mariano

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