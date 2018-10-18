Fatih Terimden kadroda dev rotasyon - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'den kadroda dev rotasyon
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de yarın oynanacak Bursaspor maçına farklı bir 11 sahaya sürecek.
18 Ekim 2018 Perşembe, 08:50:52
Güncelleme: 08:53:10
Birçok futbolcusu Milli Takımlar'da forma giyen sarı kırmızılılarda futbolcular ligi erken açmaları nedeniyle Bursaspor maçı öncesi sadece 1 antrenmana çıkabilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke maçını da düşünen Terim, Bursaspor karşısında kadroda mecburi rotasyona gidecek.
İşte Fatih Terim'in yeşil beyazlılar karşısındaki muhtemel 11'i...