Fatih Terimden futbolculara büyük jest! - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Fatih Terim'den futbolculara büyük jest!

    Sarı-Kırmızılılarda Fatih Terim performanslarından memnun kaldığı futbolcularına büyük bir jest yaptı
    11 Kasım 2018 Pazar, 13:03:46 Güncelleme: 13:05:27
    Fatih Terimden futbolculara büyük jest!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden futbolculara büyük jest!

    Kayserispor galibiyetinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den futbolcularına jest geldi.

    Fatih Terimden futbolculara büyük jest!

    Sarı kırmızılı oyuncuların Kayseri deplasmanında ortaya koyduğu mücadele ve sergilediği futbol Teknik Direktör Fatih Terim'den tam not aldı.

    Fatih Terimden futbolculara büyük jest!

    Tecrübeli teknik adam, milli takım arası nedeniyle zorlu bir maç trafiğinden çıkan Galatasaraylı oyunculara 3 gün izin verdi.

    Fatih Terimden futbolculara büyük jest!

    Sarı kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

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