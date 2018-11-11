Fatih Terimden futbolculara büyük jest! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den futbolculara büyük jest!
Sarı-Kırmızılılarda Fatih Terim performanslarından memnun kaldığı futbolcularına büyük bir jest yaptı
11 Kasım 2018 Pazar, 13:03:46
Güncelleme: 13:05:27
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayserispor galibiyetinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den futbolcularına jest geldi.
Sarı kırmızılı oyuncuların Kayseri deplasmanında ortaya koyduğu mücadele ve sergilediği futbol Teknik Direktör Fatih Terim'den tam not aldı.
Tecrübeli teknik adam, milli takım arası nedeniyle zorlu bir maç trafiğinden çıkan Galatasaraylı oyunculara 3 gün izin verdi.
Sarı kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak.