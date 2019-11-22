Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...

Fatih Terim'den flaş transfer göndermesi! Bundan sonra...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası her iki takım cephesi karşılaşmayı değerlendirirken ocak ayında takımda ciddi değişiklikler yapacak olmalarıyla ilgili daha önce söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine bir açıklama yapan Fatih Terim yaz transfer döneminde takıma yapılan bir transfere gönderme yaparak olay yaratacak ifadeler kullandı. İşte Galatasaray - Başakşehir maç sonu açıklamaları...

22 Kasım 2019 Cuma 23:30 Güncelleme: 22.11.2019 23:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





