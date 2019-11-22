Fatih Terim'den flaş transfer göndermesi! Bundan sonra... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'den flaş transfer göndermesi! Bundan sonra...

Fatih Terim'den flaş transfer göndermesi! Bundan sonra...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası her iki takım cephesi karşılaşmayı değerlendirirken ocak ayında takımda ciddi değişiklikler yapacak olmalarıyla ilgili daha önce söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine bir açıklama yapan Fatih Terim yaz transfer döneminde takıma yapılan bir transfere gönderme yaparak olay yaratacak ifadeler kullandı. İşte Galatasaray - Başakşehir maç sonu açıklamaları...
22 Kasım 2019 Cuma 23:30 Güncelleme: 22.11.2019 23:49
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...
Gulbrandsen: Galatasaray'a karşı kendi evinde oynamak, bu syeri önünde oynamak çok zor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...

Seyirci faktöründen dolayı zor maç oldu. Deplasmanda bu galibiyeti almak mutlu etti.

Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...
Galatasaray taraftarı golü attığımda sustu, bu an mükemmeldi.
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...

Zorlu deplasmandı, kazandık ve benim golümle kazandığımız için ayrıca mutluyum.
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...
Ocak ayı ile ilgili sözleri hatırlatıldı! Fatih Terim...
İrfan Can Kahveci: Aslında çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Sol açıkta başladım, sonra kendi bölgeme geçince daha iyi işler yaptım.
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN