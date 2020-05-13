Fatih Terim'den flaş talep! "Futbolculara ödeme..."
Süper Lig de dahil birçok etkinliğe ara verilmesine neden olan corona virüsü salgını kulüplerin mali yapılarını da olumsuz etkiledi. Galatasaray'da ise yönetim, kulüp personeli ile yardımcı antrenörlerin maaşlarını öderken teknik direktör Fatih Terim'den dikkat çeken bir talep geldi. İşte o detay... | Son dakika Galatasaray haberleri
13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:56
Güncelleme: 13.05.2020 09:40
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Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası gelirlerinde büyük düşüş yaşayan kulüpler, oyuncu maaşlarını ödeme konusunda sıkıntıya girdiler...
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Galatasaray'da tüm personel ve yardımcı antrenörlere nisan ile mayıs maaşları ödenirken, teknik direktör Fatih Terim'den ise önemli bir fedakarlık geldi.
Sabah'ın haberine göre, yönetime haber gönderen tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" dedi.
Terim böylece iki aylık toplam 600 bin Euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi.
Bu arada tecrübeli teknik adam, gelecek sezon için takım bütçesinin daha da düşürülmesi konusunda arayışlarını sürdüren yönetimle birlikte hareket edecek.
Tecrübeli hocanın yeni sezonda yerli ve genç isimler üzerinde durarak yönetimin elini rahatlatacağı kaydedildi.