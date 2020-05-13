Fatih Terim'den flaş talep! "Futbolculara ödeme..."

Süper Lig de dahil birçok etkinliğe ara verilmesine neden olan corona virüsü salgını kulüplerin mali yapılarını da olumsuz etkiledi. Galatasaray'da ise yönetim, kulüp personeli ile yardımcı antrenörlerin maaşlarını öderken teknik direktör Fatih Terim'den dikkat çeken bir talep geldi. İşte o detay... | Son dakika Galatasaray haberleri