Fatih Terim'den flaş talep! 'Futbolculara ödeme...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fatih Terim'den flaş talep! "Futbolculara ödeme..."

Süper Lig de dahil birçok etkinliğe ara verilmesine neden olan corona virüsü salgını kulüplerin mali yapılarını da olumsuz etkiledi. Galatasaray'da ise yönetim, kulüp personeli ile yardımcı antrenörlerin maaşlarını öderken teknik direktör Fatih Terim'den dikkat çeken bir talep geldi. İşte o detay... | Son dakika Galatasaray haberleri

13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:56 Güncelleme: 13.05.2020 09:40
Fatih Terim'den flaş talep! Futbolculara ödeme...

Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası gelirlerinde büyük düşüş yaşayan kulüpler, oyuncu maaşlarını ödeme konusunda sıkıntıya girdiler...

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Fatih Terim'den flaş talep! Futbolculara ödeme...

Galatasaray'da tüm personel ve yardımcı antrenörlere nisan ile mayıs maaşları ödenirken, teknik direktör Fatih Terim'den ise önemli bir fedakarlık geldi.

Fatih Terim'den flaş talep! Futbolculara ödeme...

Sabah'ın haberine göre, yönetime haber gönderen tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" dedi.

Fatih Terim'den flaş talep! Futbolculara ödeme...

Terim böylece iki aylık toplam 600 bin Euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi.

Fatih Terim'den flaş talep! Futbolculara ödeme...

Bu arada tecrübeli teknik adam, gelecek sezon için takım bütçesinin daha da düşürülmesi konusunda arayışlarını sürdüren yönetimle birlikte hareket edecek.

Fatih Terim'den flaş talep! Futbolculara ödeme...

Tecrübeli hocanın yeni sezonda yerli ve genç isimler üzerinde durarak yönetimin elini rahatlatacağı kaydedildi.

Fatih Terim'den flaş talep! Futbolculara ödeme...
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