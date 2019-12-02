Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, Nagatomo'nun 90. dakikada attığı gol ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda oynanan oyun ve mücadele teknik ekip tarafından beğeni toplarken, Fatih Terim sakatlığından dolayı Club Brugge ve Trabzonspor maçlarında takımı yalnız bırakan Ryan Babel ile ilgili flaş bir karar aldı...

2 Aralık 2019 Pazartesi 11:43 Güncelleme: 02.12.2019 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





