Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, Nagatomo'nun 90. dakikada attığı gol ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda oynanan oyun ve mücadele teknik ekip tarafından beğeni toplarken, Fatih Terim sakatlığından dolayı Club Brugge ve Trabzonspor maçlarında takımı yalnız bırakan Ryan Babel ile ilgili flaş bir karar aldı...
2 Aralık 2019 Pazartesi 11:43
Güncelleme: 02.12.2019 11:43
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Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
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Bordo-mavililer taraftarı önünde öne geçse de 90'ıncı dakikada gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un golü Norveçli yıldızı Sörloth'tan gelirken Galatasaray'ı beraberliği getiren gol 90'uncı dakikada Nagatomo'dan geldi.
Galatasaray'da Falcao, Andone ve Babel'in sakatlıkları nedeniyle, ClubBrugge ve Trabzonspor maçlarında forvet hattında Adem Büyük görev almıştı.
Şampiyonlar Ligi'ndeBrugge karşısında golünü atan Adem Büyük, Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'daki ilk golünü kaydetmişti...