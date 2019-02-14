Fatih Terim'den flaş Ndiaye kararı! - Fotomaç
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Fatih Terim'den flaş Ndiaye kararı!
Galatasaray, sezon başında Stoke City Kulübü'nden kiraladığı Badou Ndiaye için yeniden çıkarma yapılacak.
14 Şubat 2019 Perşembe 09:51
Güncelleme: 14.02.2019 09:53
Geçtiğimiz sezon sonu 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye için Galatasaray'dan yeni bir hamle geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere ekibinin gelecek sezon için Premier Lig'e çıkma hayali suya düşmüş gözükürken teknik direktör Fatih Terim tecrübeli orta saha için şimdiden görüşülmesini istedi.
Ndiaye'nin performansından memnun olan Fatih Terim, Senegalli yıldızın takımda kalması için yönetime rapor sundu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Badou Ndiaye'nin bir sene daha kiralanması hedefleniyor.
YILDIZLARA DİREKTİF
Sezonun ilk yarısında beklenen performansları sergileyemeyen hatta devre arasında gönderilmeleri gündeme gelen iki yıldızın son dönemde yakaladığı yükseliş Terim'i memnun etti.