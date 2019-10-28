Fatih Terim'den flaş karar! Devre arasını beklemeyecek
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan art arda başarısız sonuçlar, Radamel Falcao belirsizliği ve Galatasaray taraftarı ile Belhanda arasında esen soğuk rüzgarlar sarı-kırmızılı takımda kriz yarattı. Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim flaş bir karar aldı.
28 Ekim 2019 Pazartesi 18:56
Güncelleme: 28.10.2019 18:56
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Galatasaray'da sular durulmuyor.
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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz transfer sezonunda birçok yıldız transfer yaparak kadrosunu güçlendirmiş ve gövde gösterisi yapmıştı.
Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Andone gibi yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, RadamelFalcao transferi ile büyük bir sükse yaparak yeri yerinden oynatmıştı.
3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da kadro mühendisliği buna göre yapıldı ancak şu ana kadar takım istenilen seviyeye bir türlü gelemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta gol dahi atamayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ise ilk 9 maçta 13 puanla 7. sırada yer aldı.