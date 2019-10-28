Fatih Terim'den flaş karar! Devre arasını beklemeyecek - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den flaş karar! Devre arasını beklemeyecek

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan art arda başarısız sonuçlar, Radamel Falcao belirsizliği ve Galatasaray taraftarı ile Belhanda arasında esen soğuk rüzgarlar sarı-kırmızılı takımda kriz yarattı. Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim flaş bir karar aldı.
28 Ekim 2019 Pazartesi 18:56 Güncelleme: 28.10.2019 18:56
Fatih Terim'den flaş karar! Devre arasını beklemeyecek

Galatasaray'da sular durulmuyor.

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Fatih Terim'den flaş karar! Devre arasını beklemeyecek

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz transfer sezonunda birçok yıldız transfer yaparak kadrosunu güçlendirmiş ve gövde gösterisi yapmıştı.

Fatih Terim'den flaş karar! Devre arasını beklemeyecek

Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Andone gibi yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao transferi ile büyük bir sükse yaparak yeri yerinden oynatmıştı.

Fatih Terim'den flaş karar! Devre arasını beklemeyecek

3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da kadro mühendisliği buna göre yapıldı ancak şu ana kadar takım istenilen seviyeye bir türlü gelemedi.

Fatih Terim'den flaş karar! Devre arasını beklemeyecek

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta gol dahi atamayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ise ilk 9 maçta 13 puanla 7. sırada yer aldı.

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