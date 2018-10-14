Fatih Terimden flaş güvence!

Fatih Terim, TL'ye dönecek yerli futbolcularla toplantı yaptı, bu konuya takılmadan işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.
14 Ekim 2018 Pazar, 12:49:12
Güncelleme: 12:57:24
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Oyuncularından lige ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalarını isteyen Fatih Terim, kulüple yaptığı ön görüşmede öğrencileri lehine olumlu söz aldı.
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Kendisi de aynı sorun ile karşı karşıya kalan Fatih Terim, "Hakkınızı yedirmeyeceğim" diye garanti verdi.
TERİM'DEN GÜVENCE!
Dövizle yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na dönecek olmasından dolayı futbolcuların kafasında soru işaretleri bulunurken, öğrencilerine ilk garantiyi veren isim de yine Fatih Terim oldu.
Türk parasının korunmasıyla ilgili alınan karar sonrasında, yerli teknik adam ve futbolcuların sözleşmelerinin Türk Lirası cinsinden yapılacak olmasının dert edilmemesini isteyen Terim, yerli oyuncularla konu hakkında toplantı yaptı.
Tecrübeli teknik adam, konuştuğu futbolcularına, "Hakkınızı yedirmeyeceğim" diye güvence verdi.