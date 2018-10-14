Fatih Terimden flaş güvence! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fatih Terim'den flaş güvence!

    Fatih Terim, TL'ye dönecek yerli futbolcularla toplantı yaptı, bu konuya takılmadan işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

    14 Ekim 2018 Pazar, 12:49:12 Güncelleme: 12:57:24
    Fatih Terimden flaş güvence!

    Oyuncularından lige ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalarını isteyen Fatih Terim, kulüple yaptığı ön görüşmede öğrencileri lehine olumlu söz aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden flaş güvence!

    Kendisi de aynı sorun ile karşı karşıya kalan Fatih Terim, "Hakkınızı yedirmeyeceğim" diye garanti verdi.

    Fatih Terimden flaş güvence!

    TERİM'DEN GÜVENCE!

    Dövizle yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na dönecek olmasından dolayı futbolcuların kafasında soru işaretleri bulunurken, öğrencilerine ilk garantiyi veren isim de yine Fatih Terim oldu.

    Fatih Terimden flaş güvence!

    Türk parasının korunmasıyla ilgili alınan karar sonrasında, yerli teknik adam ve futbolcuların sözleşmelerinin Türk Lirası cinsinden yapılacak olmasının dert edilmemesini isteyen Terim, yerli oyuncularla konu hakkında toplantı yaptı.

    Fatih Terimden flaş güvence!

    Tecrübeli teknik adam, konuştuğu futbolcularına, "Hakkınızı yedirmeyeceğim" diye güvence verdi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN