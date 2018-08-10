Fatih Terimden flaş 11 kararı! Yıldız isim kulübüye... - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Yıldız isim kulübüye...
Fatih Terim, Ankaragücü maçının 11'ini belirledi.
10 Ağustos 2018 Cuma, 10:17:56
Güncelleme: 10:19:10
Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Yıldız isim kulübüye...
Galatasaray'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlanırken Fatih Terim, kadroyla alakalı son kararını verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Yıldız isim kulübüye...
Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü maçının ilk 11'ini de büyük ölçüde belirledi.
Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Yıldız isim kulübüye...
Gomis'i sahaya sürme kararı alan Terim'in ilk 11'deki sürprizinin ise Onyekuru olacağı öğrenildi.
Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Yıldız isim kulübüye...
Tecrübeli teknik adamın, Başkent deplasmanında kampta ve Süper Kupa finalinde performansını beğenmediği Feghouli'yi yedek oturtacağı öğrenildi.
Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Yıldız isim kulübüye...
Fatih Terim'in kanatlarda Onyekuru- Rodrigues ikilisine şans verip Feghouli'yi kulübeye çekeceği belirtildi. (Futbol Arena)
Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Yıldız isim kulübüye...