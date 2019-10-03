Fatih Terim'den Falcao için yeni sistem!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Falcao henüz bekleneni verebilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın 2 ay bekleyip transferinde mutlu sona ulaştığı Radamel Falcao'dan goller bekleyen teknik ekip, kullanılan mevcut sistemde Kolombiyalı yıldızın etkisiz kaldığına ve sistemde değişikliğe gidilmesine kanaat getirdi. İşte Falcao için oluşturulacak yeni sistem ve takımdaki son gelişmeler...