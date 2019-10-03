Fatih Terim'den Falcao için yeni sistem!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Falcao henüz bekleneni verebilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın 2 ay bekleyip transferinde mutlu sona ulaştığı Radamel Falcao'dan goller bekleyen teknik ekip, kullanılan mevcut sistemde Kolombiyalı yıldızın etkisiz kaldığına ve sistemde değişikliğe gidilmesine kanaat getirdi. İşte Falcao için oluşturulacak yeni sistem ve takımdaki son gelişmeler...
3 Ekim 2019 Perşembe 07:21
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Cimbom, 2 ay bekleyip transferini mutlu sonla noktaladığı Radamel Falcao'dan goller bekliyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçına kadar kullanılan mevcut sistemde Kolombiyalı yıldız çok etkisiz kaldı.
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Aslan, önemli bir yatırım yapıp yılda 5 milyon euro'yu aşkın para ödediği dünyaca ünlü forvetini bir türlü ceza sahası içinde topla buluşturmayı başaramadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in de hem sisteminde hem de bazı oyuncularda değişikliğe gideceği belirtildi.
İleride mutlaka çift forvetli sisteme geçecek olan İmparator, 33 yaşındaki yıldızı, koşu kalitesi yüksek Florin Andone ile destekleyecek.
TEK GOLÜ BULUNUYOR Radamel Falcao'nun Galatasaray formasıyla tek golü var. Kolombiyalı yıldız, 1-0 kazanılan Kasımpaşa maçında Ömer Bayram'ın pasında ceza sahasına girer girmez topa vurmuş, savunmaya çarpan top ağlarla buluşmuştu.