Fatih Terim'den Emre Mor kararı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Emre Mor göz dolduruyor. Gerek hazırlık maçlarında aldığı kısa sürelerde gerekse de antrenmanlarda gösterdiği yüksek performansla Fatih Terim'i sevindiren Emre Mor ile ilgili yeni bir gelişme yaşlanıyor. İşte genç futbolcuyla ilgili son gelişmeler...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07
Güncelleme: 14.08.2019 09:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Forvet hattına Falcao'u transfer etmek için büyük girişimler yapan sarı kırmızılılarda bir yandan da orta saha için arayışlar sürüyor.
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadronun geniş olması gerektiğini yönetime iletti.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da Emre Mor ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Terim yakın markajına aldığı Emre için yeni bir karar verdi. İşte son gelişmeler...