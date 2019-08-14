Fatih Terim'den Emre Mor kararı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Emre Mor göz dolduruyor. Gerek hazırlık maçlarında aldığı kısa sürelerde gerekse de antrenmanlarda gösterdiği yüksek performansla Fatih Terim'i sevindiren Emre Mor ile ilgili yeni bir gelişme yaşlanıyor. İşte genç futbolcuyla ilgili son gelişmeler...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:07 Güncelleme: 14.08.2019 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





