Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler! - Fotomaç
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Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Diagne'yi Trabzonspor maçının ardından sert sözlerle uyardı.
12 Şubat 2019 Salı 10:04 Güncelleme: 12.02.2019 10:04
Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler!

Galatasaray'da Trabzonspor maçının yankıları sürüyor.

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Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler!

Sarı-Kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler!

Maçta belki de en çok merak edilen yeni transfer Diagne'nin nasıl bir performans göstereceğiydi.

Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler!

Sarı-Kırmızıların golcüsü, maçın başından istekli görüntüsüyle dikkat çekti.

Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler!

Ancak 'VAR'ın olduğu bir maçta topu elle ağlara yollamaya çalışması Fatih Terim'i çıldırttı.

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