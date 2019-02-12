Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler! - Fotomaç
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Fatih Terim'den Diagne'ye sert sözler!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Diagne'yi Trabzonspor maçının ardından sert sözlerle uyardı.
12 Şubat 2019 Salı 10:04
Güncelleme: 12.02.2019 10:04
Galatasaray'da Trabzonspor maçının yankıları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçta belki de en çok merak edilen yeni transfer Diagne'nin nasıl bir performans göstereceğiydi.
Sarı-Kırmızıların golcüsü, maçın başından istekli görüntüsüyle dikkat çekti.
Ancak 'VAR'ın olduğu bir maçta topu elle ağlara yollamaya çalışması Fatih Terim'i çıldırttı.