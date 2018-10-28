Fatih Terimden devrim! Malatyada 3 sürpriz - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Fatih Terim'den devrim! Malatya'da 3 sürpriz

    Fatih Terim, Malatyaspor deplasmanında yine şaşırttı
    28 Ekim 2018 Pazar, 18:39:43 Güncelleme: 18:42:11
    Fatih Terimden devrim! Malatyada 3 sürpriz

    Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, genç oyunculara yedekler arasında şans verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden devrim! Malatyada 3 sürpriz

    Galatasaray'ın, Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki yedek kulübesinde 4 tane 2000 doğumlu, bir tane de 1998 doğumlu oyuncu yer aldı.

    Fatih Terimden devrim! Malatyada 3 sürpriz

    Ozan Kabak, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Recep Gül 2000 doğumlu üç oyuncu olurken, 1998 doğumlu Celil Yüksel de kadrodaki diğer genç isim olarak dikkat çekti.

    Fatih Terimden devrim! Malatyada 3 sürpriz

    İşte Galatasaray yedek kulübesinin en genç isimleri...

    Fatih Terimden devrim! Malatyada 3 sürpriz

    Ozan Kabak - 2000

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