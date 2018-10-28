Fatih Terimden devrim! Malatyada 3 sürpriz - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den devrim! Malatya'da 3 sürpriz
Fatih Terim, Malatyaspor deplasmanında yine şaşırttı
28 Ekim 2018 Pazar, 18:39:43
Güncelleme: 18:42:11
Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, genç oyunculara yedekler arasında şans verdi.
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Galatasaray'ın, Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki yedek kulübesinde 4 tane 2000 doğumlu, bir tane de 1998 doğumlu oyuncu yer aldı.
Ozan Kabak, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Recep Gül 2000 doğumlu üç oyuncu olurken, 1998 doğumlu Celil Yüksel de kadrodaki diğer genç isim olarak dikkat çekti.
İşte Galatasaray yedek kulübesinin en genç isimleri...