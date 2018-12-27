Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı...

PEŞ PEŞE İKİ FLAŞ KARAR...

İlk isim Serdar Aziz oldu... Sivasspor maçından önce kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle maç kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz'in ertesi gün soluğu Maldivler'de alması Terim'i de kızdırdı ve tecrübeli teknik adam Serdar Aziz ile ilgili kararını verdi.