Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı... - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Fatih Terim'den dev neşter! Onları kampa almadı...

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılması beklenirken teknik direktör Fatih Terim'den mevcut kadroyla ilgili son dakika kararları geldi.

27 Aralık 2018 Perşembe, 15:04:00 Güncelleme: 15:11:58
Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı...

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider Medipo Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da kadroya neşter vuruldu. İşte o isimler ve ayrıntılar...

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Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı...

TERİM'DEN DEV AYAR
Galatasaray'da flaş gelişmeler peş peşe yaşanıyor... Hareketli dakikaların yaşandığı sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadroya keskin bir ayar kararı alarak kamp kadrosunda bazı isimlere yer vermedi.

Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı...

PEŞ PEŞE İKİ FLAŞ KARAR...
İlk isim Serdar Aziz oldu... Sivasspor maçından önce kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle maç kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz'in ertesi gün soluğu Maldivler'de alması Terim'i de kızdırdı ve tecrübeli teknik adam Serdar Aziz ile ilgili kararını verdi.

Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı...

Serdar Aziz'i kamp kadrosuna yazmayan Terim, Serdar'ın kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı...

G.SARAY'DA EREN DERDİYOK DÖNEMİ KAPANDI
Eren Derdiyok ile yolların ayrılması kararı alınırken deneyimli forvet oyuncusu Antalya'da yapılacak olan kamp kadrosuna da alınmadı.

Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı...

Eren Derdiyok ligin ilk yarısında oynanan maçlarda takımı adına 7 gol kaydetmişti.

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