Fatih Terimden dev neşter! Onları kampa almadı...

Fatih Terim'den dev neşter! Onları kampa almadı...
Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılması beklenirken teknik direktör Fatih Terim'den mevcut kadroyla ilgili son dakika kararları geldi.
27 Aralık 2018 Perşembe, 15:04:00
Güncelleme: 15:11:58
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Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider Medipo Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da kadroya neşter vuruldu. İşte o isimler ve ayrıntılar...
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TERİM'DEN DEV AYAR Galatasaray'da flaş gelişmeler peş peşe yaşanıyor... Hareketli dakikaların yaşandığı sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadroya keskin bir ayar kararı alarak kamp kadrosunda bazı isimlere yer vermedi.
PEŞ PEŞE İKİ FLAŞ KARAR... İlk isim Serdar Aziz oldu... Sivasspor maçından önce kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle maç kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz'in ertesi gün soluğu Maldivler'de alması Terim'i de kızdırdı ve tecrübeli teknik adam Serdar Aziz ile ilgili kararını verdi.
Serdar Aziz'i kamp kadrosuna yazmayan Terim, Serdar'ın kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.
G.SARAY'DA EREN DERDİYOK DÖNEMİ KAPANDI Eren Derdiyok ile yolların ayrılması kararı alınırken deneyimli forvet oyuncusu Antalya'da yapılacak olan kamp kadrosuna da alınmadı.
Eren Derdiyok ligin ilk yarısında oynanan maçlarda takımı adına 7 gol kaydetmişti.