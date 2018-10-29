Fatih Terimden derbi öncesi operasyon! - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim'den derbi öncesi operasyon!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçını düşünmeye başladı
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 11:26:54 Güncelleme: 11:31:47
    Fatih Terimden derbi öncesi operasyon!

    Sezona 3 maçta attığı 10 golle başlayan Galatasaray'da sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda 'gol sorunu' çekilmeye başlandı.

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    Fatih Terimden derbi öncesi operasyon!

    Sarı-kırmızılı takım ligde oynadığı son 4 maçta sadece 3 gol atabildi. Özellikle santrafor pozisyonunda sürekli değişiklikler yapmak zorunda kalan Fatih Terim'in, Fenerbahçe derbisine kadar bu sorunu yapılacak çalışmalarla aşması bekleniyor.

    Fatih Terimden derbi öncesi operasyon!

    Galatasaray'ın hücumdaki en büyük kozlarından olan Garry Rodrigues, son haftalarda beklenen performansının uzağında kaldı. Garry Rodrigues, Süper Lig'de sadece Kasımpaşa'ya, Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova'ya gol atabildi.

    Fatih Terimden derbi öncesi operasyon!

    Fatih Terim'in derbi öncesinde Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yapması ve oyuncusunu derbiye daha motive bir şekilde hazırlaması bekleniyor. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'da Rodrigues'deki performans düşüşü takımın hücum gücünü de olumsuz etkiliyor.

    Fatih Terimden derbi öncesi operasyon!

    Özellikle oyuncularını maçlara yaptığı konuşmalarla hazırlayan Fatih Terim'in, derbi öncesi en büyük kozlarından biri yine bu konuşmalar olacak.

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