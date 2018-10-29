Fatih Terimden derbi öncesi operasyon!

Fatih Terim'in derbi öncesinde Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yapması ve oyuncusunu derbiye daha motive bir şekilde hazırlaması bekleniyor. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'da Rodrigues'deki performans düşüşü takımın hücum gücünü de olumsuz etkiliyor.