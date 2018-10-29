Fatih Terimden derbi öncesi operasyon!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçını düşünmeye başladı
29 Ekim 2018 Pazartesi, 11:26:54
Güncelleme: 11:31:47
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Sezona 3 maçta attığı 10 golle başlayan Galatasaray'da sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda 'gol sorunu' çekilmeye başlandı.
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Sarı-kırmızılı takım ligde oynadığı son 4 maçta sadece 3 gol atabildi. Özellikle santrafor pozisyonunda sürekli değişiklikler yapmak zorunda kalan Fatih Terim'in, Fenerbahçe derbisine kadar bu sorunu yapılacak çalışmalarla aşması bekleniyor.
Galatasaray'ın hücumdaki en büyük kozlarından olan Garry Rodrigues, son haftalarda beklenen performansının uzağında kaldı. Garry Rodrigues, Süper Lig'de sadece Kasımpaşa'ya, Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova'ya gol atabildi.
Fatih Terim'in derbi öncesinde Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yapması ve oyuncusunu derbiye daha motive bir şekilde hazırlaması bekleniyor. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'da Rodrigues'deki performans düşüşü takımın hücum gücünü de olumsuz etkiliyor.
Özellikle oyuncularını maçlara yaptığı konuşmalarla hazırlayan Fatih Terim'in, derbi öncesi en büyük kozlarından biri yine bu konuşmalar olacak.