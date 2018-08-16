Fatih Terimden beklenmedik karar! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den beklenmedik karar!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beklenmedik bir karar aldı!
16 Ağustos 2018 Perşembe, 10:05:32
Güncelleme: 10:08:39
Fatih Terim'den beklenmedik karar!
Galatasaray, sürpriz bir Tolga Ciğerci hamlesi gerçekleştiriyor.
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Fatih Terim'den beklenmedik karar!
Sarı-kırmızılılarda büyük bir problem haline gelen ve gözden çıkarılan genç futbolcuya teknik direktör Fatih Terim yeni bir şans daha verme kararı aldı.
Fatih Terim'den beklenmedik karar!
Terim ile yıldızı bir türlü barışmayan futbolcu, bu sezon "Satılacaklar" listesine konmuş ve kampa bile götürülmemişti.
Fatih Terim'den beklenmedik karar!
Lisansı dahi çıkmayan tecrübeli oyuncu, ilk olarak antrenmanlara çıkmaya başlayacak, daha sonra takımda yer alacak.
Fatih Terim'den beklenmedik karar!
Geçen sezon en kritik dönemde ayak parmağındaki sakatlığı öne sürerek antrenmana çıkmayan Tolga'nın gerekli fedakârlılığı göstermemesi tepkilere neden olmuştu.