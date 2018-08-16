Fatih Terimden beklenmedik karar! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fatih Terim'den beklenmedik karar!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beklenmedik bir karar aldı!
    16 Ağustos 2018 Perşembe, 10:05:32 Güncelleme: 10:08:39
    Fatih Terim'den beklenmedik karar!
    • 1
    • 12
    Fatih Terimden beklenmedik karar!

    Galatasaray, sürpriz bir Tolga Ciğerci hamlesi gerçekleştiriyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim'den beklenmedik karar!
    • 2
    • 12
    Fatih Terimden beklenmedik karar!

    Sarı-kırmızılılarda büyük bir problem haline gelen ve gözden çıkarılan genç futbolcuya teknik direktör Fatih Terim yeni bir şans daha verme kararı aldı.

    Fatih Terim'den beklenmedik karar!
    • 3
    • 12
    Fatih Terimden beklenmedik karar!

    Terim ile yıldızı bir türlü barışmayan futbolcu, bu sezon "Satılacaklar" listesine konmuş ve kampa bile götürülmemişti.

    Fatih Terim'den beklenmedik karar!
    • 4
    • 12
    Fatih Terimden beklenmedik karar!

    Lisansı dahi çıkmayan tecrübeli oyuncu, ilk olarak antrenmanlara çıkmaya başlayacak, daha sonra takımda yer alacak.

    Fatih Terim'den beklenmedik karar!
    • 5
    • 12
    Fatih Terimden beklenmedik karar!

    Geçen sezon en kritik dönemde ayak parmağındaki sakatlığı öne sürerek antrenmana çıkmayan Tolga'nın gerekli fedakârlılığı göstermemesi tepkilere neden olmuştu.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN