Fatih Terim'den 3 forvete veto!

Alan'dan sonra ikinci hatta üçüncü golcü arayışlarına tam gaz devam eden ve menajerler aracılığıyla Avrupa'dan birçok forvet teklifi alan Galatasaray, resmi olarak Benjamin Tetteh ile görüşürken, sarı kırmızılı kulüpte Şükrü Hanedar'a 3 sürpriz oyuncu önerildi.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 12:00:29
Güncelleme: 12:02:10
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Tetteh için Sparta Prag'la masaya oturmasına rağmen genç yeteneğin bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay seçeneği konusunda Çek'lerle anlaşamayan Galatasaray yönetimine sürpriz bir isimler önerildi.
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Fulham'da takım arkadaşı Mitrovic'le tekme tokat kavga ettiği iddia edilen Aboubakar Kamara ismi sarı kırmızılı takıma önerildi.
Ayrıca Şükrü Hanedar'a Stoke City'de forma giyen Berahino ve Wolfsburg'la yollarını ayıran Ntep'in teklif ediği belirtildi.
Akşam'ın haberine göre; Alan'ın haricinde tecrübeli bir yıldız forvetin yanı sıra gelecek vaat eden pivot golcü transferini bekleyen Fatih Terim'in 3 futbolcuyu da reddetti.