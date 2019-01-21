Fatih Terimden 3 forvete veto! - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den 3 forvete veto!

Alan'dan sonra ikinci hatta üçüncü golcü arayışlarına tam gaz devam eden ve menajerler aracılığıyla Avrupa'dan birçok forvet teklifi alan Galatasaray, resmi olarak Benjamin Tetteh ile görüşürken, sarı kırmızılı kulüpte Şükrü Hanedar'a 3 sürpriz oyuncu önerildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 12:00:29 Güncelleme: 12:02:10
Fatih Terimden 3 forvete veto!

Tetteh için Sparta Prag'la masaya oturmasına rağmen genç yeteneğin bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay seçeneği konusunda Çek'lerle anlaşamayan Galatasaray yönetimine sürpriz bir isimler önerildi.

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Fatih Terimden 3 forvete veto!

Fulham'da takım arkadaşı Mitrovic'le tekme tokat kavga ettiği iddia edilen Aboubakar Kamara ismi sarı kırmızılı takıma önerildi.

Fatih Terimden 3 forvete veto!

Ayrıca Şükrü Hanedar'a Stoke City'de forma giyen Berahino ve Wolfsburg'la yollarını ayıran Ntep'in teklif ediği belirtildi.

Fatih Terimden 3 forvete veto!

Akşam'ın haberine göre; Alan'ın haricinde tecrübeli bir yıldız forvetin yanı sıra gelecek vaat eden pivot golcü transferini bekleyen Fatih Terim'in 3 futbolcuyu da reddetti.

Galatasaray ise gündeminde şu isimler yer alıyor.

Fatih Terimden 3 forvete veto!

Pato

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