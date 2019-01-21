Fatih Terim'den 3 forvete veto!

Alan'dan sonra ikinci hatta üçüncü golcü arayışlarına tam gaz devam eden ve menajerler aracılığıyla Avrupa'dan birçok forvet teklifi alan Galatasaray, resmi olarak Benjamin Tetteh ile görüşürken, sarı kırmızılı kulüpte Şükrü Hanedar'a 3 sürpriz oyuncu önerildi.