Fatih Terim talimatı verdi! "O iki ismi istiyorum"
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray, iç transfere yöneldi. Fatih Terim'in talimatı üzerine sarı-kırmızılı yönetim, iki yıldız futbolcuyu kadroda tutabilmek adına tüm imkanları seferber etti. İşte detaylar...
12 Mayıs 2020 Salı 13:55
Güncelleme: 12.05.2020 13:55
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Galatasaray'da corona virüsünü atlatan ve takımın başında antrenmanlarda yer almaya başlayan teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon adına planlamalarını sürdürüyor.
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Teknik ekibinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Terim, önümüzde yıl takımda görmek istediği oyuncuları da belirlemeye başladı.
5 OYUNCU KİRALIK!
Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Micheal Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone olmak üzere 5 kiralık futbolcu bulunuyor.
Bu 5 isimden 4'ünün sözleşmesi yaz transfer döneminde, Uruguaylı yıldız Saracchi'nin ise 2021'de sona eriyor.
SERI VEDA EDİYOR!
Galatasaray'da veda edecek kiralık isimlerin başını Fransız futbolcu Jean Micheal Seri çekiyor. Sarı-kırmızıkı ekip, yıllık 4 milyon euro civarı maliyeti bulunan Seri ile yola devam etmeyecek.