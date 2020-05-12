Fatih Terim talimatı verdi! "O iki ismi istiyorum"

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray, iç transfere yöneldi. Fatih Terim'in talimatı üzerine sarı-kırmızılı yönetim, iki yıldız futbolcuyu kadroda tutabilmek adına tüm imkanları seferber etti. İşte detaylar...