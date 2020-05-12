Fatih Terim talimatı verdi! 'O iki ismi istiyorum' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim talimatı verdi! "O iki ismi istiyorum"

Fatih Terim talimatı verdi! "O iki ismi istiyorum"

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray, iç transfere yöneldi. Fatih Terim'in talimatı üzerine sarı-kırmızılı yönetim, iki yıldız futbolcuyu kadroda tutabilmek adına tüm imkanları seferber etti. İşte detaylar...

12 Mayıs 2020 Salı 13:55 Güncelleme: 12.05.2020 13:55
Fatih Terim talimatı verdi! O iki ismi istiyorum

Galatasaray'da corona virüsünü atlatan ve takımın başında antrenmanlarda yer almaya başlayan teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon adına planlamalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim talimatı verdi! O iki ismi istiyorum

Teknik ekibinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Terim, önümüzde yıl takımda görmek istediği oyuncuları da belirlemeye başladı.

Fatih Terim talimatı verdi! O iki ismi istiyorum

5 OYUNCU KİRALIK!

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Micheal Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone olmak üzere 5 kiralık futbolcu bulunuyor.

Fatih Terim talimatı verdi! O iki ismi istiyorum

Bu 5 isimden 4'ünün sözleşmesi yaz transfer döneminde, Uruguaylı yıldız Saracchi'nin ise 2021'de sona eriyor.

Fatih Terim talimatı verdi! O iki ismi istiyorum

SERI VEDA EDİYOR!

Galatasaray'da veda edecek kiralık isimlerin başını Fransız futbolcu Jean Micheal Seri çekiyor. Sarı-kırmızıkı ekip, yıllık 4 milyon euro civarı maliyeti bulunan Seri ile yola devam etmeyecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA