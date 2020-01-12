Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray transferde durmak bilmiyor. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı 10 numarayı kiralamak için İtalyanlarla görüşmelere başladığı duyuruldu. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

12 Ocak 2020 Pazar 07:40 Güncelleme: 12.01.2020 07:40
Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan sarı kırmızılılarda, yeni isimler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için kolları sıvadı.

Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, isimleri bir bir masaya koyuyor.

Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Udinese'de forma giyen Seko Fofana için harekete geçtiği iddia edildi.

Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan ve göndermeyi düşünen Cimbom, 24 yaşındaki futbolcuyu istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN