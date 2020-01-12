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Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
Galatasaray transferde durmak bilmiyor. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı 10 numarayı kiralamak için İtalyanlarla görüşmelere başladığı duyuruldu. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
12 Ocak 2020 Pazar 07:40
Güncelleme: 12.01.2020 07:40
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Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan sarı kırmızılılarda, yeni isimler gelmeye devam ediyor.
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Monaco'danHenryOnyekuru, Leipzig'tenMarceloSaracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için kolları sıvadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, isimleri bir bir masaya koyuyor.
Galatasaray orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Udinese'de forma giyen SekoFofana için harekete geçtiği iddia edildi.
Fransız basınından FootMercato'nun haberine göre; StevenNzonzi'yi kadro dışı bırakan ve göndermeyi düşünen Cimbom, 24 yaşındaki futbolcuyu istiyor.