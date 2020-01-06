Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın bomba transferi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın bomba transferi

Cimbom'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor. İdari menajer Şükrü Hanedar'ın bu hafta içinde Milano'ya giderek temaslarda bulunması bekleniyor... Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun transferini bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

6 Ocak 2020 Pazartesi 21:47 Güncelleme: 06.01.2020 23:09
Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın bomba transferi

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde beklenileni veremedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın bomba transferi

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın bomba transferi

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın bomba transferi

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın bomba transferi

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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