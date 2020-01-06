Cimbom'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor. İdari menajer Şükrü Hanedar'ın bu hafta içinde Milano'ya giderek temaslarda bulunması bekleniyor... Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun transferini bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...